Université Centrale et UPSAT franchissent une nouvelle étape dans leur dynamique académique et d’innovation avec le lancement officiel de leur Centre de Recherche et d’Innovation.

A cette occasion, un événement a été organisé le 7 octobre 2025 à l’École Centrale Supérieure Privée d’Administration des Affaires, sous la présidence de Mme Houbeb Ajmi, Directrice Générale du Groupe Université Centrale, en présence de décideurs institutionnels, d’acteurs académiques et de partenaires socio-économiques.

Lors de son mot de bienvenue, Mme Houbeb Ajmi a déclaré : « Aujourd’hui, nous faisons une annonce historique pour notre université : le lancement de notre centre de recherche collaborative et d’innovation. Cela va nous permettre non seulement de développer des sujets de recherche visant à résoudre des problématiques réelles des entreprises tunisiennes, mais également de produire de la science et du savoir, tout en contribuant à la communauté scientifique internationale. »

Conçu comme un véritable catalyseur entre enseignement, recherche académique et besoins de la société, le Centre de Recherche Collaborative et d’Innovation ambitionne d’accompagner la transformation de Université centrale groupe d’un modèle purement orienté vers la formation vers un modèle intégré associant formation, recherche et innovation.

Sa stratégie repose sur trois piliers :

Recherche collaborative : développement de partenariats université–entreprises pour un double impact scientifique et socio-économique, à l’image du premier contrat conclu avec Leoni.

: développement de partenariats université–entreprises pour un double impact scientifique et socio-économique, à l’image du premier contrat conclu avec Leoni. Multidisciplinarité : mobilisation des six écoles de l’ Université Centrale (Business, Ingénierie, IT, Santé, Droit, Communication) ainsi que les écoles de UPSAT , afin de répondre à des enjeux complexes.

: mobilisation des six écoles de l’ (Business, Ingénierie, IT, Santé, Droit, Communication) ainsi que les écoles de , afin de répondre à des enjeux complexes. Internationalisation : collaboration avec les institutions du réseau Honoris, accueil de chercheurs étrangers et participation à des projets internationaux.

Le Centre s’articule autour de quatre axes prioritaires de recherche :

Transition numérique, intelligence artificielle (IA) et innovation Transition écologique, RSE et changement climatique Santé et recherche clinique Gouvernance et gestion des ressources humaines

Au-delà de ses objectifs scientifiques, le Centre souhaite contribuer activement au développement socio-économique du pays en proposant des recherches adaptées aux réalités tunisiennes (digitalisation des entreprises, santé, mobilité, climat) et transférables à l’échelle internationale.

Avec une gouvernance structurée (Conseil du Centre et Comité de direction) et une forte implication des comités de recherche dans chaque école, Université Centrale et UPSAT affirment leur volonté de hisser la qualité de leurs travaux au niveau international et de renforcer la place de la Tunisie dans l’écosystème mondial de la recherche.

À travers ce lancement, Université Centrale et UPSAT réaffirment leur engagement : devenir un pôle de référence en recherche collaborative et en innovation, en Tunisie et dans la région.

À propos de Université Centrale :

Fondée en 2001 et forte de près de 25 ans d’expérience, l’Université Centrale est la plus grande université privée pluridisciplinaire de Tunisie. Elle propose sept pôles de formation : santé, business, droit, ingénierie, architecture et design, journalisme et communication, technologies de l’information et des télécommunications, ainsi qu’un pôle de formation exécutive.

À propos de UPSAT :

Fondée en 2001, UPSAT est la première institution d’enseignement supérieur paramédical privé à être reconnue par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que par le Ministère de la Santé.

Faculté d’élite, UPSAT est reconnue pour l’excellence de sa formation académique et le haut niveau de qualification de ses diplômés.

Forte de sa notoriété, la formation de qualité qu’elle dispense garantit l’employabilité de ses diplômés en Tunisie comme à l’étranger.

En tant qu’institutions partenaires d’Honoris United Universities, le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privée, UPSAT et Université Centrale prennent une envergure internationale qui leur donne les moyens de garder le cap sur l’excellence.

