L’Étoile Sportive du Sahel (ESS) a officialisé, jeudi, la nomination de Mohamed Ali Nafkha au poste d’entraîneur principal de l’équipe seniors. Il succède ainsi à Lassaad Dridi, dont la collaboration avec le club s’est achevée récemment.

Une confirmation attendue

Mohamed Ali Nafkha, qui assurait déjà l’intérim depuis la rupture avec Lassaad Dridi, a été confirmé par la direction étoilée après une période d’évaluation. Sa promotion intervient à un moment délicat pour l’équipe, qui cherche à retrouver stabilité et efficacité.

Cette décision met fin à plusieurs jours d’incertitude autour du banc étoilé, alors que le club traversait une série de résultats mitigés en championnat. Nafkha, ancien joueur du club et technicien formé à Sousse, connaît bien la maison et bénéficie de la confiance des dirigeants.

Contexte sportif difficile

L’Étoile du Sahel reste sur une défaite face à la JS Kairouan (2-3) lors de la 6e journée de la Ligue 1 professionnelle, un revers qui avait précipité la fin de l’aventure de Lassaad Dridi.

Après neuf journées disputées, le club occupe la 12e place du classement général, avec 9 points. Un bilan jugé insuffisant au regard des ambitions habituelles de l’équipe phare du Sahel.