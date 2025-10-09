L’île de Djerba abrite les 15, 16 et 17 décembre prochain, la deuxième édition des journées de l’investissement à Médenine, placée sous le thème “Smart investment in Medenine”.

Ce rendez-vous se tient après le succès de la première édition tenue en février dernier en coopération avec plusieurs partenaires sous le thème “investir à Médenine”, a indiqué à l’Agence TAP, Sonia Mozher, cheffe de l’unité d’encadrement des investisseurs au gouvernorat de Médenine.

L’objectif de ces manifestations est de faire connaitre les spécificités de la région et son potentiel d’investissement de manière à stimuler davantage les projets, l’emploi et le développement dans le gouvernorat de Médenine, d’après la même source.