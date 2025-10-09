Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026, la sélection tunisienne vise une nouvelle victoire ce vendredi face à Sao Tomé-et-Principe, pour le compte de la 9ᵉ journée des éliminatoires. La rencontre se jouera à Radès à partir de 17h00.

🇹🇳 Une Tunisie en quête de continuité et de prestige

Assurée de sa place au Mondial 2026 (Canada, États-Unis, Mexique) deux journées avant la fin des qualifications, la Tunisie aborde ce match avec l’objectif de conserver sa dynamique et améliorer son classement FIFA (46ᵉ actuellement).

Pour le sélectionneur Sami Trabelsi, il ne s’agit « pas d’une simple formalité », mais d’un rendez-vous pour « gagner et progresser dans le classement international », ce qui pourrait permettre aux Aigles de Carthage d’intégrer le 3ᵉ niveau du tirage au sort de la phase finale.

🟢 Sao Tomé-et-Principe pour sauver l’honneur

Dernier du groupe H avec 0 point et sans stade homologué, Sao Tomé-et-Principe dispute tous ses matchs à l’étranger. Les « Verde-Amarelos » restent sur huit défaites consécutives et affichent une des défenses les plus fragiles du continent (20 buts encaissés).

Face à eux, la Tunisie, solide leader avec 22 points, n’a concédé aucun but en huit rencontres et reste sur une série de quatre victoires sous l’ère Trabelsi.

🔁 Une revue d’effectif attendue

Profitant de cette rencontre déséquilibrée, le staff technique pourrait faire tourner l’effectif et accorder du temps de jeu à plusieurs joueurs.

Parmi les possibles titulaires figurent Béchir Ben Saïd (Espérance de Tunis), Moataz Naffati (Norrkoping), Ismaël Gharbi (Augsbourg), Naïm Sliti (Al-Shamal), Sebastian Tounekti (Celtic), Elias Saad (Augsbourg) et Firas Chaouat (Club Africain).

Le match permettra aussi de ménager certains cadres avant la dernière journée face à la Namibie, prévue lundi à Radès (14h00).

🔙 Des ajustements dans le groupe

La liste annoncée le 2 octobre a connu quelques changements. Mohamed Amine Cherni (Göztepe/TUR) remplace Morthadha Ben Ouannès (Kasimpasa/TUR), blessé.

Elyes Skhiri (Eintracht Francfort) et Nader Ghandri (Akhmat Grozny) signent leur retour, tandis qu’Elias Achouri et Omar Layouni sont forfaits pour raisons médicales.

L’attaquant Youssef Snana (Al-Sailiya/QAT), en conflit avec la FTF, a de nouveau décliné sa convocation.