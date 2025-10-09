La Coupe du monde des moins de 20 ans, disputée au Chili, a livré ce jeudi deux nouveaux qualifiés pour les quarts de finale : la France et la Norvège. Les deux équipes se retrouveront d’ailleurs face à face dimanche à Valparaíso pour une place dans le dernier carré.

🇫🇷 Une France victorieuse au bout du suspense

Après un parcours solide en phase de groupes, la France a dû batailler jusqu’au bout face au Japon, auteur d’un sans-faute jusque-là. La rencontre, disputée à Santiago, a offert un spectacle intense.

Le Japon a dominé de longs passages du match, sans parvenir à concrétiser ses occasions. Finalement, les Bleuets ont trouvé la faille dans les toutes dernières secondes de la prolongation, grâce à un penalty transformé par Lucas Michal à la 116e minute.

Ce but tardif a offert aux jeunes Français une qualification arrachée au mental face à une équipe japonaise impressionnante de maîtrise.

🇳🇴 La Norvège s’en sort elle aussi à la 116e minute

De son côté, la Norvège a éliminé le Paraguay au terme d’un scénario similaire. Longtemps indécis, le match s’est débloqué à la 116e minute sur un but décisif de Niklas Fuglestad, permettant aux Scandinaves d’atteindre pour la première fois les quarts de finale depuis plusieurs éditions.

Les Norvégiens, solides collectivement, confirment la montée en puissance de leur jeune génération, déjà remarquée lors des tournois européens.

⚽ France – Norvège : un quart à enjeu

Le choc entre la France et la Norvège, prévu dimanche à Valparaíso, promet d’être disputé. Les deux équipes ont fait preuve d’endurance et de réalisme dans leurs huitièmes, se qualifiant toutes deux dans les ultimes instants.

Ce duel européen décidera laquelle des deux formations poursuivra l’aventure vers le titre mondial U20.