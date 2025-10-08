Déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, la sélection tunisienne de football compte aborder ses deux derniers matches des éliminatoires africaines avec sérieux et ambition. Les Aigles de Carthage affronteront Sao Tomé-et-Principe vendredi (17h00) et la Namibie lundi (14h00), tous deux au stade de Radès.

Une fin de parcours à soigner

Pour le capitaine Ferjani Sassi, il s’agit avant tout de clore un parcours exemplaire.

« Cette qualification acquise nous permet d’aborder les deux derniers matches avec sérénité et confiance », a-t-il déclaré mercredi avant la séance d’entraînement. Selon lui, ces rencontres serviront aussi à « évaluer de nouveaux joueurs et tester certains dispositifs tactiques » en vue des prochaines échéances.

Toujours motivé, Sassi a réaffirmé son attachement au maillot national :

« Porter les couleurs de la Tunisie reste un honneur, même après des dizaines de convocations. »

Absence de Youssef Snana, présence de nouveaux visages

Interrogé sur l’absence de Youssef Snana, le capitaine a expliqué que le joueur « traverse des circonstances particulières » et a préféré décliner la convocation.

« C’est sa décision, que je respecte », a-t-il ajouté.

En revanche, plusieurs jeunes talents ont répondu présents, parmi eux Hannibal Mejbri et Ismaël Gharbi. « Ces joueurs incarnent la relève et pourraient s’imposer dans le groupe à moyen terme », a précisé Sassi.

L’exigence du haut niveau

Ali Abdi (OGC Nice) a rappelé que la qualification n’était qu’une étape.

« La sélection vit une période cruciale. Nous devons poursuivre les qualifications avec la même détermination et le même engagement », a-t-il déclaré. Le défenseur estime que la prochaine Coupe d’Afrique des Nations exigera encore plus de rigueur.

« Seuls les meilleurs sur les plans technique et physique mériteront de porter le maillot », a-t-il insisté.

Nouvelles ambitions pour la relève

Pour Moez Naffati, attaquant du club suédois Norrköping, cette convocation est un rêve d’enfance devenu réalité.

« J’ai été accueilli chaleureusement dans une ambiance familiale. Cela me motive à donner le meilleur de moi-même », a-t-il confié, affirmant vouloir « conclure les qualifications par deux victoires à Radès ».

De son côté, Nader Ghandri a rappelé l’importance de rester concentré :

« Même qualifiés, nous devons garder la même détermination pour finir ce parcours sur une note positive. »