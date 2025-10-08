Le président de la Fédération internationale de football (FIFA) Gianni Infantino, annoncé que plus de 1 milliard de dollars avaient été investis dans le football africain depuis le lancement du programme FIFA Forward, en 2016.

Infantino qui s’est exprimé à l’occasion de la 47e assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (CAF), organisée lundi à Kinshasa (RD Congo), a précisé que – d’ici à la fin de l’année 2026 – environ 1,28 milliard dollars aura été injecté dans le football africain par le biais du programme de développement Forward de la FIFA.

Il a également évoqué devant les représentants des 54 associations membres continentales la nécessité de s’appuyer sur le football pour alimenter les espoirs et les rêves des enfants africains.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a remercié la FIFA pour l’organisation de la Coupe du Monde des clubs 2025 , qui a vu quatre équipes africaines – Al Ahly FC, Espérance Sportive de Tunis, Mamelodi Sundowns FC et Wydad AC – affronter des clubs d’autres continents.

Infantino a précisé que des joueurs de 19 pays africains ont participé à cette compétition. Parmi eux, neuf sont issus de nations n’ayant jamais disputé la Coupe du Monde de la FIFA, à savoir le Burkina Faso, le Congo, le Gabon, la Guinée, le Mali, le Mozambique, la Namibie, l’Ouganda et la Tanzanie.

“Cet événement a rencontré un immense succès et quatre équipes africaines étaient au rendez-vous. Mais, et je pense que c’est encore plus significatif, de nombreux pays africains étaient par ailleurs représentés dans les 32 clubs venus de tous les continents”, a souligné le président de la FIFA.

Pour rappel, la FIFA s’est engagée dans une ère nouvelle en matière de développement du football mondial avec le lancement, en 2016, du programme Forward. Celui-ci a pour vocation d’accompagner les 211 associations membres de l’instance, ainsi que les confédérations, via le financement de projets d’infrastructure, de compétitions et de coûts opérationnels.