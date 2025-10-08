La Tunisie a atteint une performance budgétaire remarquable en remboursant la totalité de ses dettes extérieures à la fin septembre 2025, soit trois mois avant la clôture de l’exercice. Selon les données du ministère des Finances, le pays a dépassé l’objectif prévu dans la loi de finances, fixé à 8 469 millions de dinars (MD). Ce remboursement anticipé traduit une gestion prudente de la dette et une amélioration notable de l’épargne nationale.

Une autonomie financière consolidée

Cette réussite est attribuée à la politique d’autonomie financière adoptée ces dernières années. L’économie tunisienne a su couvrir ses besoins de financement extérieur sans recourir aux bailleurs de fonds internationaux, grâce à une mobilisation efficace des ressources internes. Les recettes en devises issues du tourisme, des transferts des Tunisiens à l’étranger et des exportations d’huile d’olive ont constitué des piliers essentiels de cette performance.

Répartition de la dette publique

Le budget de l’État pour 2025 prévoit un remboursement global du principal de la dette publique à hauteur de 18,2 milliards de dinars, réparti entre 8,5 milliards pour la dette extérieure et 9,7 milliards pour la dette intérieure. À cela s’ajoutent des intérêts estimés à 6,5 milliards de dinars, dont 4,6 milliards pour la dette intérieure et 1,9 milliard pour la dette extérieure.

Les principales échéances extérieures concernent le Fonds monétaire international (1 126 MD), Afreximbank (815 MD) et l’Arabie saoudite (159 MD). Ces remboursements traduisent la rigueur de la politique de gestion de la dette extérieure.

Une structure de dette en mutation

D’après la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la part de la dette extérieure dans la dette publique totale a diminué de 70 % en 2019 à 50 % en 2025. Le même rapport prévoit que l’encours de la dette publique atteindra 80,5 % du PIB d’ici la fin de 2025, confirmant une tendance à la stabilisation des finances publiques.

Des signaux positifs confirmés par la Banque mondiale

Les données de la Banque mondiale corroborent ces constats : la Tunisie parvient à maîtriser non seulement le niveau de sa dette extérieure, mais aussi le poids du service de la dette par rapport au produit national brut. Même avec une proportion significative de dettes à court terme, le pays maintient un équilibre entre sa charge financière et ses ressources extérieures, notamment les exportations.

Ainsi, malgré un contexte international incertain, la Tunisie semble renouer avec une trajectoire de soutenabilité financière et de confiance vis-à-vis de ses partenaires économiques.