Les travaux de forage et de réhabilitation d’une série de puits dans le gouvernorat de Kébili avancent à un rythme soutenu.

Ces travaux, menés par le Commissariat régional au développement agricole, comprenant des puits géothermiques très profonds, des puits d’eau froide de profondeur moyenne ainsi que des puits d’exploitation, a indiqué à l’Agence TAP, le chef de service des ressources hydrauliques au CRDA de Kébili, Sofiène Ayadi.

Il a souligné qu’un accord a été signé avec un entrepreneur pour la réalisation d’un puits à l’oasis de “Latilet” dans la localité de Jemna relevant de la délégation de Kébili-sud, précisant que le démarrage des travaux est prévu prochainement.

La même source a ajouté que neuf puits sont programmés dans la région dans le cadre du projet financé par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), dont des puits géothermiques profonds et d’autres puits de profondeur moyenne.

Il s’agit notamment du puits “Istaftimi” à Kébili-nord, puits de Jemna et Bezma à Kébili-sud, puits Om Somaa, puits Debabcha à Souk Lahad et puits El Faouar.