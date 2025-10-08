Les espoirs d’un couloir humanitaire vers Gaza se heurtent une fois de plus à la force. Ce mercredi matin, plusieurs bateaux de la nouvelle flottille internationale “Global Sumud” ont été interceptés par la marine israélienne au large du territoire palestinien, selon des sources concordantes de la coalition et du ministère israélien des Affaires étrangères.

Les embarcations transportaient environ 110 000 dollars d’aide médicale et nutritionnelle destinée aux hôpitaux de Gaza, où les stocks s’amenuisent dangereusement.

Des humanitaires arrêtés en mer

Les bateaux, parmi lesquels figuraient ceux des organisations “Freedom Flotilla Coalition” et “Thousand Madleens to Gaza”, ont été arraisonnés alors qu’ils se trouvaient dans les eaux internationales, selon les organisateurs.

Parmi les passagers se trouvaient des médecins, des humanitaires et des journalistes venus du monde entier.

Leur détention par l’armée israélienne, dans des conditions encore inconnues, a suscité de vives condamnations de la part d’associations et de collectifs de défense des droits humains, qui dénoncent une “violation du droit international maritime”.

Pressions diplomatiques au Caire

Pendant ce temps, les négociations diplomatiques se poursuivent au Caire, où des représentants qataris, turcs et américains tentent de relancer un cessez-le-feu et d’obtenir la libération des otages israéliens.

Parmi eux figurent Steve Witkoff, émissaire du président Donald Trump, et Jared Kushner, gendre du président américain, attendus pour renforcer les discussions.

La coalition humanitaire appelle les ambassades et gouvernements à intervenir pour exiger la libération des participants arrêtés et dénoncer le blocus imposé à Gaza, qui continue de provoquer une crise humanitaire majeure.

Lire aussi : Global Sumud Flotilla