Le Maroc fait face à une montée inquiétante de la cybercriminalité. Selon les données présentées lors du KNext Rabat 2025, organisé par Kaspersky sous l’égide du Ministère de la Transition numérique, près de 21 millions de tentatives d’attaques informatiques ont été détectées au premier semestre 2025. Ces chiffres témoignent d’un contexte où la numérisation rapide des entreprises s’accompagne de vulnérabilités accrues.

Des menaces diversifiées et en forte hausse

Les statistiques issues du Kaspersky Security Network (KSN) révèlent que le Maroc a enregistré :

15 millions de menaces locales,

6 millions d’attaques Internet,

800 000 exploits,

390 000 vols d’identifiants,

8 000 backdoors et

230 000 spywares.

L’augmentation notable des vols d’identifiants (+22%) et des logiciels espions (+22%) par rapport à 2024 montre une mutation du risque : les cybercriminels s’attaquent désormais à la chaîne opérationnelle et humaine, ciblant les secteurs bancaire, industriel et télécoms.

Une réponse nationale structurée

Cette montée des menaces s’inscrit dans un contexte de cyberincidents répétés visant aussi bien des institutions publiques que des entreprises stratégiques. Pour y répondre, la Stratégie Nationale de Cybersécurité 2030, publiée par la DGSSI, trace une feuille de route ambitieuse articulée autour de quatre axes :

Gouvernance nationale de la cybersécurité,

Sécurité et résilience du cyberespace,

Développement des compétences,

Coopération internationale.

L’objectif : faire du Maroc un acteur régional de référence en matière de sécurité numérique et de souveraineté technologique.

Une mobilisation collective nécessaire

Lors du KNext Rabat, Kaspersky a appelé les entreprises à adopter une cybersécurité proactive :

Surveillance continue, sauvegardes régulières et gestion stricte des accès,

Formations et sensibilisation accrues face aux attaques ciblées,

Partenariats stratégiques pour renforcer la détection et la réponse aux incidents.

« La cybersécurité n’est plus une contrainte technique, c’est un enjeu stratégique », rappelle Samy Tadjine, Responsable Grands Comptes chez Kaspersky.

Entreprises, institutions et experts s’accordent : l’anticipation et la coopération sont désormais les clés d’une économie digitale résiliente et souveraine.

(Source: Kaspersky Security Network -KSN)