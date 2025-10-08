La 4e journée du championnat national Pro A de basket-ball (Poule B) a été disputée mardi, marquée par un incident technique à Dar Chaâbane, où la rencontre entre l’US Ansar et la JS Kairouan a été interrompue dès le premier quart-temps en raison d’un panneau endommagé.
Le match sera reprogrammé à une date ultérieure [à vérifier].
Nabeulien surprend Monastir
À la salle Bir Chellouf, le Stade Nabeulien a créé la surprise en battant l’US Monastir (71-61), signant une victoire de référence face à l’un des favoris du championnat.
Grâce à ce succès, les deux équipes se retrouvent à égalité de points (7) en tête du classement de la Poule B, confirmant un début de saison disputé.
Radès solide à Hammamet
De son côté, l’ES Radès a imposé sa loi à Hammamet (83-64), confirmant sa montée en puissance après un début de championnat en demi-teinte. L’AS Hammamet, malgré le soutien de son public, reste engluée dans le bas du tableau.
Classement – Poule B
Rang Équipe Pts J
1. US Monastir 7 4
1. S. Nabeulien 7 4
3. ES Radès 6 4
4. JS Kairouan 5 3
4. AS Hammamet 5 4
6. US Ansar 3 3
Classement provisoire – Poule A
Rang Équipe Pts J
1. Club Africain 6 3
2. ES Sahel 5 3
3. BC Mahdia 4 3
3. ES Goulette 4 3
3. JS Manazeh 4 3
3. DS Grombalia 4 3