La 4e journée du championnat national Pro A de basket-ball (Poule B) a été disputée mardi, marquée par un incident technique à Dar Chaâbane, où la rencontre entre l’US Ansar et la JS Kairouan a été interrompue dès le premier quart-temps en raison d’un panneau endommagé.

Le match sera reprogrammé à une date ultérieure [à vérifier].

Nabeulien surprend Monastir

À la salle Bir Chellouf, le Stade Nabeulien a créé la surprise en battant l’US Monastir (71-61), signant une victoire de référence face à l’un des favoris du championnat.

Grâce à ce succès, les deux équipes se retrouvent à égalité de points (7) en tête du classement de la Poule B, confirmant un début de saison disputé.

Radès solide à Hammamet

De son côté, l’ES Radès a imposé sa loi à Hammamet (83-64), confirmant sa montée en puissance après un début de championnat en demi-teinte. L’AS Hammamet, malgré le soutien de son public, reste engluée dans le bas du tableau.

Classement – Poule B

Rang Équipe Pts J

1. US Monastir 7 4

1. S. Nabeulien 7 4

3. ES Radès 6 4

4. JS Kairouan 5 3

4. AS Hammamet 5 4

6. US Ansar 3 3

Classement provisoire – Poule A

Rang Équipe Pts J

1. Club Africain 6 3

2. ES Sahel 5 3

3. BC Mahdia 4 3

3. ES Goulette 4 3

3. JS Manazeh 4 3

3. DS Grombalia 4 3