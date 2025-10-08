Les sociétés européennes devraient publier au troisième trimestre 2025 leurs résultats trimestriels les plus faibles depuis le début de l’année, malgré une légère amélioration des perspectives économiques, selon les dernières prévisions de bénéfices publiées mardi.

Baisse attendue des bénéfices et du chiffre d’affaires

D’après les données LSEG I/B/E/S, les entreprises devraient enregistrer en moyenne une baisse de 0,2% de leurs bénéfices au troisième trimestre, un chiffre inférieur à la baisse de 0,6% anticipée par les analystes la semaine dernière.

Cette tendance contraste fortement avec la croissance de 12,5% attendue avant l’annonce, en février dernier, par le président américain Donald Trump de l’imposition de droits de douane sur les principaux partenaires commerciaux des États-Unis.

Les prévisions concernant le chiffre d’affaires des sociétés européennes du STOXX 600 ont également été révisées à la baisse, avec un recul attendu de 0,3% par rapport à l’année précédente. Un an auparavant, les bénéfices du STOXX 600 avaient progressé de 7,8% au troisième trimestre, tandis que le chiffre d’affaires avait diminué de 1,1%.

Comparaison avec les trimestres précédents

Au deuxième trimestre 2025, les bénéfices des groupes européens avaient enregistré une croissance de 4% sur un an. Cette baisse prévue marque donc un ralentissement significatif par rapport aux performances récentes, reflétant l’impact des tensions commerciales et des incertitudes sur la demande.

Impact sur les valeurs individuelles

Certaines sociétés ont déjà ajusté leurs prévisions à la baisse. Lundi, le titre SEB a chuté après la révision de ses prévisions de bénéfice. De même, Aston Martin a averti d’une perte plus importante que prévu sur l’ensemble de l’année, en raison d’une demande affaiblie et des surtaxes américaines, entraînant une forte baisse de son action.