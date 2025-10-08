La première radio web féministe universitaire de Tunisie, Radio Houriya, sera officiellement lancée le 9 octobre 2025 à la Salle des Jeunes Créateurs de la Cité de la Culture, à Tunis.

Portée par des étudiantes de l’École féministe Aswat Nissa « Voix de femmes », cette initiative audacieuse, conçue comme un projet de fin d’études, a pour ambition d’offrir une tribune inédite aux mouvements féministes et à la jeunesse universitaire tunisienne.

Selon la page officielle de Aswat Nissa sur Facebook, Radio Houriya se veut un espace inclusif, libre et engagé, dédié à la déconstruction des stéréotypes et au débat sur les questions de genre, de justice sociale et de libertés individuelles. Pensée par et pour les jeunes, cette radio web a pour vocation de donner la parole aux voix féminines engagées, d’explorer les luttes pour l’émancipation des femmes et de créer un lieu de réflexion, de création et de résistance.

L’événement inaugural promet une soirée riche en émotions : un studio radio sera installé sur place, la programmation officielle sera dévoilée en avant-première, et une performance musicale live viendra animer l’atmosphère.

Porteuse du projet, Aswat Nissa est une organisation non gouvernementale féministe tunisienne, indépendante de toute influence politique. Créée en 2011, elle plaide pour l’intégration de l’approche genre dans les politiques publiques et encourage la participation des femmes dans la vie publique et politique.