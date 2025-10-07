Le défenseur espagnol Jordi Alba a annoncé, mardi, qu’il mettrait un terme à sa carrière de footballeur professionnel à la fin de la saison 2025 de Major League Soccer (MLS), qu’il dispute actuellement avec l’Inter Miami.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le latéral gauche de 36 ans a déclaré : « Le moment est venu de clore une étape essentielle de ma vie. J’ai pris la décision de mettre fin à ma carrière à la fin de cette saison. »

Une décision réfléchie et assumée

L’ancien joueur du FC Barcelone et de Valence CF a précisé avoir pris cette décision « avec conviction, plénitude et bonheur », affirmant quitter les terrains « après avoir tout donné, avec la passion et l’engagement qui l’ont toujours animé. »

Ce message marque la fin d’une trajectoire exemplaire, ponctuée de titres majeurs et de contributions décisives au football espagnol et international.

Un parcours riche en titres

Formé à l’Atlético Centro Hospitalense, Alba a gravi les échelons en passant par le Nàstic de Tarragone, avant de rejoindre Valence, puis le FC Barcelone, où il a passé plus d’une décennie.

Avec les Blaugrana, il a remporté six championnats d’Espagne, cinq Coupes du Roi et une Ligue des champions, participant activement à la période dorée du club catalan.

En 2023, il avait rejoint l’Inter Miami, où il retrouvait ses anciens coéquipiers Lionel Messi et Sergio Busquets, poursuivant sa carrière outre-Atlantique dans un cadre plus apaisé.

Une carrière internationale marquante

Sous le maillot de la sélection espagnole, Jordi Alba a totalisé plus de 90 sélections et s’est illustré notamment lors de l’Euro 2012, où il avait inscrit un but en finale contre l’Italie. Ce sacre reste l’un des moments forts de sa carrière internationale.

Son compatriote et coéquipier à l’Inter Miami, Sergio Busquets, récemment retraité lui aussi, a salué son parcours dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, évoquant « un joueur exemplaire et un ami fidèle