La plateforme des ressources électroniques scientifiques tunisiennes Al-fikr, en collaboration avec son partenaire français Cairn.info, a lancé officiellement son portail numérique mardi 07 octobre 2025 à l’Académie tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts Beit al-Hikma, marquant ainsi une avancée majeure pour la valorisation de la recherche scientifique en Tunisie et dans la région maghrébine.

Etaient, notamment présents lors de cette cérémonie, le directeur général adjoint de Cairn.info, Thomas Parisot et le fondateur d’Al-fikr, Brahim Jrah.

Conçue comme un espace de diffusion et de consultation des travaux scientifiques en langue française et arabe, Al-fikr s’inscrit dans une démarche de promotion des publications locales, tout en offrant une visibilité internationale à leurs auteurs.

“Ce partenariat avec Cairn.info est bien plus qu’un simple accord technique : c’est une reconnaissance de la richesse intellectuelle produite en Tunisie et dans le Maghreb. C’est aussi un gage de qualité et une garantie de visibilité pour nos chercheurs et nos éditeurs » a souligné le fondateur d’Al-fikr.

“Grace à ce partenariat stratégique avec Cairn.info, plateforme francophone de référence dans le domaine des sciences humaines et sociales, les contenus disponibles sur Al-fikr bénéficieront à une visibilité au sein de la communauté scientifique mondiale ” a déclaré à l’agence TAP Mme Amira Zili, directrice d’Al-Fikr.

La plateforme Al-fikr accueille dès à présent les publications de nombreux éditeurs tunisiens et maghrébins de renom. L’intégration de ces contenus sur Cairn.info leur permet non seulement d’atteindre de nouveaux lecteurs à l’échelle internationale, mais aussi de s’inscrire dans les circuits académiques mondiaux.

Ce lancement a été marqué par une cérémonie de distribution des prix de la recherche tunisienne Cairn/Al-Fikr pour distinguer les trois auteurs tunisiens les plus consultés ces douze derniers mois sur Cairn.info en 2025.

Les “Prix de la recherche tunisienne Cairn / Al-fikr” ont été décernés au professeur Ali Mtiraoui de l’université Sousse, au professeur Anis Jarboui de l’université de Sfax et la professeure Mejda Cheour de l’université de Tunis-Manar, en présence de doyens d’universités tunisiennes, d’universitaires ainsi que des éditeurs.

Ces prix visent également à mettre en lumière l’excellence et l’impact de la recherche tunisienne à l’échelle internationale en rendant hommage aux chercheurs dont les travaux, diffusés sur Cairn.info, ont su capter l’intérêt d’un large public académique et contribuer au rayonnement des savoirs produits en Tunisie

Al-fikr est une plateforme numérique dédiée à la diffusion des ressources scientifiques électroniques en Tunisie.

Cairn.info : www.cairn.info est la plateforme francophone de référence pour les publications en sciences humaines et sociales. Elle regroupe plus de 34 000 ouvrages, revues et encyclopédies issus de maisons d’édition francophones reconnues qui a été fondée en 2005.