Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a annoncé, mardi, en séance plénière, l’ouverture de la 4e session parlementaire ordinaire 2025-2026.

Au début des travaux de la plénière, les députés Adnène Allouche, de la circonscription Bizerte-nord, et Hamza Ben Othmen, de la circonscription Deguèche-Hammet El Jérid-Tamaghza, gouvernorat de Tozeur, ont prêté serment devant le président du Parlement, dans le cadre du comblement de la vacance survenue sur la composition de l’ARP.

Bouderbala a fait le point sur les travaux de l’Assemblée des représentants du peuple durant la session écoulée. Il a, dans ce sens, souligné que 81 projets de loi et 3 initiatives législatives concernant, notamment les services de santé, la loi électorale et quelques dispositions du code électoral, ont été adoptés.

Il a, en outre, ajouté que le parlement s’est employé à renforcer l’action diplomatique parlementaire et a donné un élan supplémentaire à l’Académie parlementaire à travers le dialogue avec les hauts cadres de l’Etat.

Par ailleurs, Bouderbala a indiqué que le Parlement se penchera, à court terme, sur les débats budgétaires pour adapter la loi de Finances 2026 aux choix nationaux basés sur la justice sociale.

A noter que, deux points relatifs au deuxième anniversaire de l’opération “déluge d’al-Aqsa” et la Flottille mondiale “Soumoud” ont été ajoutés à l’ordre du jour de la séance plénière.