« Avec 6 852 étudiants tunisiens accueillis dans les universités allemandes en 2024, l’Allemagne est devenue la deuxième destination des étudiants tunisiens poursuivant leurs études à l’étranger », a fait savoir, lundi, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd.

S’exprimant lors de la conférence de clôture du programme de partenariat “Ta’ziz”, lancé en 2023 par l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD), Belaïd a souligné que ce programme a contribué au développement de la coopération bilatérale dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

« Il a également ouvert de nouvelles perspectives de dialogue sur les universités dans le monde arabe, a permis de renforcer les capacités des universités tunisiennes et des chercheurs, et a créé une dynamique entre l’université et les acteurs économiques et sociaux », a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, le ministre a signalé que les liens entre les universités tunisiennes et allemandes se caractérisent par une grande dynamique, dans le cadre de nombreux accords bilatéraux, y compris des programmes de Co et double diplôme en ingénierie, en plus de la coopération dans les domaines des sciences humaines et sociales, ainsi que certaines initiatives comme le projet ACCESS et le centre MECAM.

Il a, dans ce cadre, souligné l’importance de la mobilité académique et scientifique dont bénéficient chaque année les étudiants, chercheurs, doctorants et enseignants tunisiens grâce aux programmes bilatéraux et européens.

Selon Belaïd, des étudiants allemands choisissent de suivre leurs études dans des universités tunisiennes via les programmes de Co et double diplôme ainsi que le projet Erasmus+.

Par ailleurs, le ministre a salué les efforts de DAAD Tunisie dans la création de cette dynamique grâce à l’efficacité et à la qualité de ses programmes.

Des universitaires et des chercheurs de Tunisie, d’Allemagne et du monde arabe ont pris part à la conférence de clôture du programme de partenariat « Ta’ziz » qui vise le renforcement de la coopération entre des établissements d’enseignement supérieur et de recherche allemands et ses partenaires des pays MENA.