L’Espérance sportive de Tunis a annoncé que ses défenseurs Mohamed Ben Ali et Mohamed Amine Tougai souffrent de blessures musculaires contractées lors du clasico de la 9e journée de Ligue 1, disputé dimanche face à l’Étoile du Sahel.

Légère lésion pour Ben Ali

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, le club de Bab Souika a indiqué que les examens médicaux passés par Ben Ali ont révélé une légère blessure musculaire.

Le défenseur, sorti en cours de match, subira prochainement des examens de contrôle avant de reprendre les entraînements avec le groupe. Le staff médical suit de près son évolution.

Tougai également concerné

L’Espérance a également fait savoir que le défenseur axial algérien Mohamed Amine Tougai a contracté une blessure musculaire au cours de la même rencontre.

Les examens ont confirmé le diagnostic, et le joueur a été placé au repos dans l’attente de nouveaux contrôles médicaux.

Ces examens permettront de fixer la date de sa reprise progressive des entraînements.

Deux sorties forcées lors du clasico

Les deux défenseurs n’ont pas pu terminer le match remporté 1-0 par les “Sang et Or” face à l’Étoile du Sahel.

Cette victoire permet à l’Espérance de rester au contact du leader, le Stade tunisien, avec seulement un point de retard au classement général.

Le staff technique, prudent, préfère ne pas précipiter le retour de ses deux cadres en attendant les résultats définitifs des examens complémentaires.