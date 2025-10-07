L’Union nord-africaine de football (UNAF) a annoncé le report des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans (CAN U17). Initialement prévues pour la fin de l’année 2025, ces rencontres se tiendront finalement en mars 2026.

Cette décision a été adoptée lors de la réunion du Bureau exécutif de l’organisation, en marge de la 47ᵉ Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (CAF), qui s’est tenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.

Un calendrier ajusté pour les sélections U17

Le report vise à accorder davantage de temps aux fédérations membres pour finaliser la préparation de leurs sélections et ajuster les programmes techniques. Les tournois de qualification de la zone UNAF servent traditionnellement à désigner les représentants nord-africains à la phase finale de la CAN U17, organisée tous les deux ans sous l’égide de la CAF.

Un tournoi U18 en décembre en Algérie

En parallèle, le Bureau exécutif de l’UNAF a validé l’organisation d’un tournoi réservé aux sélections des moins de 18 ans (U18). L’événement se déroulera en Algérie en décembre 2025.

Cette compétition a pour objectif de maintenir la dynamique de compétition au sein des jeunes catégories et d’offrir aux sélections une plateforme de développement complémentaire.

Une coordination régionale renforcée

Ces décisions illustrent la volonté de l’UNAF de renforcer la coordination entre ses fédérations membres — notamment la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, la Libye et l’Égypte — afin d’harmoniser les calendriers des compétitions de jeunes.

Le Bureau exécutif a également évoqué la nécessité d’optimiser les échanges techniques entre sélections et de favoriser la progression des joueurs vers les catégories supérieures.