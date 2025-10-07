Le président de la République, Kaïs Saïed, a eu un entretien téléphonique, lundi soir, avec le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi.

Le président Saïed a, à cette occasion, adressé à son homologue égyptien ainsi qu’au peuple égyptien, ses félicitations à l’occasion du 52e anniversaire de la guerre du 6 octobre 1973.

Cité dans un communiqué de la présidence, le chef de l’Etat a mis en avant la “traversée historique”, qui a permis à la Nation de retrouver sa dignité et sa fierté. Cette traversée (ndlr: Canal de Suez) constitue une référence historique majeure et restera gravée dans la mémoire collective.

Les deux chefs d’État ont réaffirmé leur détermination constante et leur volonté commune et de renforcer davantage les relations privilégiées et de longue date entre la Tunisie et l’Egypte et entre leurs peuples.

La guerre d’Octobre, déclenchée simultanément par l’Égypte et la Syrie, contre les forces d’occupation sionistes, dans la péninsule de Sinaï et sur le plateau du Golan, s’est déroulée du 6 au 24 octobre. L’armée égyptienne a alors franchi le canal de Suez, détruit la ligne Bar-Lev et établi une ligne défensive à l’est du canal.