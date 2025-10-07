Le président de l’assemblée des représentants du peuple (ARP) Brahim Bouderbala a souligné lundi au Palais du Bardo, la volonté du parlement de contribuer à la régularisation des différentes situations sociales et professionnelles, à travers le contact direct avec les citoyens et l’audition de leurs préoccupations.

Recevant une délégation composée de représentants des agents temporaires de l’office des terres domaniales dans la localité El Alam relevant de la délégation de Sbikha (gouvernorat de Kairouan) Bouderbala a indiqué que l’ARP œuvre en permanence à trouver des solutions appropriées aux différentes problématiques, à travers son rôle en tant qu’organe législatif et de contrôle.

Cette délégation, qui était accompagnée du membre du conseil local de la région d’El Alam et Dalloussi Rafik Tayech et du député de la circonscription Sebikha-Oueslatia-Ain Jalloula Nebil Hamdi, ont fait part de leurs doléances au président du parlement notamment, en ce qui concerne la régularisation de leur situation professionnelle conformément à l’article 9 de la loi organisant les contrats de travail et l’interdiction de la sous-traitance adoptée par l’ARP en mai 2025, qui porte sur la titularisation automatique du salarié auprès de l’employeur ou de l’entreprise bénéficiaire.

Ils ont indiqué qu’un certain nombre d’agents ont dépassé les 20 ans d’ancienneté dans cette entreprise.

Les membres de la délégation ont également informé le président de l’ARP de leur situation matérielle et sociale, exprimant le souhait d’activer la loi organisant les contrats de travail et l’interdiction de la sous-traitance.