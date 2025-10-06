• Honda Tunisie a organisé une journée exceptionnelle au Palais des Congrès, réunissant plus de 1000 invités autour de la mobilité, de l’innovation, de la technologie et de la culture japonaise.

• L’annonce officielle de l’arrivée des motos Honda en Tunisie dès 2026, confiée à JMC, marquera un tournant stratégique majeur pour le marché tunisien.

• L’événement a mis en avant la coopération tuniso-japonaise à travers la présence de SEM Takeshi Osuga, Ambassadeur du Japon, et des représentants de Honda Motor Co. Africa Middle East

• Une programmation riche en ateliers créatifs, performances culturelles et expériences immersives a illustré la vision “The Power of Dreams / How we Move You” de Honda.

Tunis, le 4 octobre 2025 – JMC Honda Tunisie a organisé une journée exceptionnelle placée sous le signe de l’innovation, de la mobilité et du rapprochement tuniso-japonais au Palais des Congrès de Tunis. Baptisé Honda Thank You Day, cet événement inédit a constitué une véritable célébration en hommage aux clients, partenaires et passionnés de la marque.

Un rendez-vous marquant autour de l’innovation et du partenariat

À travers ce grand rassemblement, organisé pour la première fois en Afrique, Honda a tenu à remercier ses fidèles clients et partenaires tout en réaffirmant son engagement pour l’excellence et la durabilité.

M. Shunsuke Yamada, Directeur Moyen-Orient & Afrique de Honda Motor Co. a affirmé « La Tunisie est un marché qui rêve, innove et avance — exactement comme l’esprit Honda. »

Dans une allocution empreinte de reconnaissance, M. Yamada a exprimé la profonde estime de Honda Motor Co. pour son partenaire tunisien et pour les milliers de clients qui partagent la philosophie de la marque. Il a annoncé officiellement l’extension de la distribution Honda à la ligne de produit des motos dès 2026, marquant une étape stratégique majeure. « Avec la dévotion de JMC et la technologie de Honda, nous allons offrir à la Tunisie un nouvel élan. Celui du plaisir de conduite, de la qualité et de la fiabilité des deux roues. » Pour M. Yamada, cette évolution témoigne de la confiance du groupe japonais dans le marché tunisien et de sa volonté d’y investir sur le long terme, dans un esprit d’innovation et de durabilité.

Takeshi Osuga – Ambassadeur du Japon en Tunisie a salué : « Les motos Honda sont bien plus qu’un produit : elles incarnent la précision, la culture et l’esprit d’innovation japonais. »

Son Excellence Osuga, a salué cette nouvelle étape de coopération économique entre le Japon et la Tunisie, portée par le professionnalisme et la vision de JMC et Honda. Il a insisté sur la valeur symbolique et stratégique de ce partenariat, qui représente un pont solide entre deux nations partageant des valeurs communes de respect, de progrès et d’innovation. « Ce projet ne se limite pas à la mobilité. Il illustre la capacité du Japon et de la Tunisie à bâtir ensemble des réussites durables. » L’Ambassadeur a également rappelé son souhait de voir les grands constructeurs japonais tels que Honda renforcer leur présence commerciale et technique en Tunisie, contribuant ainsi à équilibrer les échanges bilatéraux et à promouvoir une collaboration économique encore plus dynamique.

À propos de la journée M. Sofiene Ajengui – Directeur Général de JMC explique « Ce n’est pas seulement une journée de remerciements, c’est une déclaration d’amour à ceux qui font battre le cœur de Honda en Tunisie. »

Avec émotion et fierté M. Ajengui, a salué la confiance et la fidélité des clients et partenaires de la marque. Il a rappelé que Honda n’est pas seulement un constructeur automobile, mais une entreprise inspirée par la passion, la créativité et la volonté d’innover en permanence. « Notre mission est simple : faire de chaque interaction avec Honda une expérience humaine et technologique unique. Grâce à vous, Honda Tunisie continue de repousser les limites du possible et d’ouvrir de nouveaux horizons. » M. Ajengui a également souligné que cette journée symbolise l’esprit de gratitude et de proximité qui anime JMC depuis ses débuts : une entreprise tunisienne portée par une vision internationale et par une équipe profondément engagée dans l’avenir de la mobilité durable.

Un programme riche et diversifié

Tout au long de la journée, les participants ont vécu des expériences immersives :

• Ateliers interactifs autour de la durabilité, de la créativité et de la culture japonaise (plantation, origami, calligraphie, peinture sur céramique, mosaïque, jeux éducatifs, etc.) ;

• Expositions et tests drives automobiles (ou plutôt Taste Drive), offrant l’opportunité de découvrir les dernières innovations de la marque, notamment les modèles hybrides e:HEV, la technologie Sensing et la sportive Type R

• Performances culturelles et artistiques, telles que des démonstrations de kendo, des spectacles de danse contemporaine, des séquences humoristiques et un concert live de Hadhra tunisienne, alliant modernité et tradition

• Expériences digitales et immersives via des simulateurs, des jeux vidéo et des animations en réalité virtuelle, reflétant la vision innovante de Honda.

Un pont entre la Tunisie et le Japon

Avec ce Honda Thank You Day, Honda Tunisie a confirmé sa volonté d’aller au-delà du rôle de constructeur automobile, en s’affirmant comme un acteur engagé dans l’innovation, la mobilité durable et le renforcement des liens humains et culturels.

“Votre présence à cet événement a été pour nous un signe fort de partenariat et de confiance. Nous avons été honorés de vous compter parmi nous”, a déclaré M. Sofiene Ajengui.

Pour plus de détails, cliquez ici : https://honda-tn.com/

Pour en savoir plus contactez le ️ : 36 407 900

Honda the Power of Dreams / How we move you