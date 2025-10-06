Arsenal a repris les commandes du championnat d’Angleterre à l’issue de la 7e journée, disputée ce week-end, marquée par la victoire des Gunners (2-0) contre West Ham et la défaite de Liverpool à Chelsea (2-1).

Les hommes de Mikel Arteta comptent désormais 16 points, un de plus que les Reds. Tottenham, tombeur de Leeds (2-1), complète le podium à deux longueurs.

Manchester City, qui s’est imposé à Brentford (1-0), reste en embuscade (13 pts), tandis que Bournemouth, solide vainqueur de Fulham (3-1), confirme sa belle forme avec une place dans le top 4.

En revanche, Manchester United, malgré son succès face à Sunderland (2-0), demeure en milieu de tableau, tout comme Chelsea (7e), qui signe toutefois un succès de prestige contre Liverpool.

En bas du classement, Wolverhampton (2 pts) et West Ham (4 pts) restent englués dans la zone rouge, aux côtés de Burnley (4 pts), battu par Aston Villa (2-1).

Classement (après 7 journées) :

Arsenal 16 pts

Liverpool 15 pts

Tottenham 14 pts

Bournemouth 14 pts

Manchester City 13 pts

Crystal Palace 12 pts

Chelsea 11 pts

Everton 11 pts

Sunderland 11 pts

Manchester United 10 pts

(Les trois derniers : Burnley, West Ham, Wolverhampton)