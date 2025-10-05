La 9e journée du championnat de Ligue 1 de football professionnel, disputée entre vendredi et dimanche, a confirmé la solidité du Stade Tunisien, toujours leader avec 21 points, suivi de près par l’Espérance de Tunis (20 pts) et le Club Africain (19 pts).

Le Stade Tunisien toujours invaincu

Au Bardo, le Stade Tunisien a dominé l’Espérance de Zarzis (3-0). Amine Habboubi a inscrit un doublé (10e, 71e) et Amadou Dia Ndiaye a ajouté un troisième but (62e). Avec six victoires et trois nuls, les Stadistes poursuivent leur série sans défaite et conservent la tête du classement.

Espérance et Club Africain en embuscade

À Radès, l’Espérance Sportive de Tunis a remporté le choc face à l’Étoile du Sahel (1-0). Le Brésilien Yan Sasse a inscrit l’unique but du match à la 27e minute. Les “Sang et Or” restent invaincus depuis la 2e journée et confirment leur solidité défensive (2 buts encaissés seulement).

De son côté, le Club Africain s’est imposé à Gabès (1-0) grâce à un but de Firas Chawat (20e). Les Clubistes complètent le podium avec 19 points, à deux longueurs du leader.

Monastir et Sfaxien s’accrochent

À Monastir, l’USM a battu la JS Omrane (2-1). Moez Haj Ali (10e s.p.) et Raed Chikhaoui (86e) ont offert la victoire aux leurs, malgré l’égalisation d’Iheb Ben Rejeb (15e). L’équipe de Monastir reste invaincue (4 victoires, 5 nuls) et pointe à la 4e place avec 17 points.

Le CS Sfaxien, vainqueur à Kairouan (3-0), signe sa troisième victoire de la saison. Hichem Baccar (29e s.p.) et Omar Ben Ali (43e, 54e) ont scellé le score.

Festival offensif de la Marsa, Béja en crise

L’AS Marsa a réalisé la performance du week-end en écrasant l’Olympique de Béja (6-0). Amanallah Ben Hamida (25e, 56e), Amor Traidi (50e) et Ahmed Hadhri (55e, 71e, 76e) ont été les buteurs d’un match à sens unique. Béja, lanterne rouge, compte désormais 5 points et un différentiel négatif de -13.

Classement serré dans le ventre mou

Derrière les cadors, le CA Bizertin (12 pts) et l’ES Métlaoui (12 pts) se partagent la 7e place après leur nul (0-0) à Soliman. En bas de tableau, l’AS Gabès (6 pts) et l’US Ben Guerdane (7 pts) ferment la marche.