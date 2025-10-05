Le Real Madrid s’est imposé samedi au Bernabéu face à Villarreal (3-1), grâce à un doublé de Vinicius et un but de Kylian Mbappé. Ce succès permet aux Madrilènes de reprendre provisoirement la tête du classement de la Liga avec 19 points, devant le FC Barcelone.

Un Real dominateur mais longtemps stérile

Les hommes de Xabi Alonso ont largement dominé la première période, avec près de 75 % de possession. Malgré cette emprise, ils ont eu du mal à percer le bloc compact de Villarreal, troisième avant le coup d’envoi (17 pts). Vinicius et Mbappé ont longtemps été contenus par une défense bien en place.

Vinicius débloque la situation

La délivrance est intervenue au retour des vestiaires. Sur une percée côté gauche, Vinicius a ouvert le score d’un tir dévié qui a trompé le gardien (1-0, 47e). Le Brésilien s’est ensuite offert un doublé en transformant un penalty obtenu par ses soins (2-0, 68e).

Mbappé conclut le travail

Villarreal a brièvement ravivé le suspense grâce à une frappe superbe de Georges Mikautadze (2-1, 73e). L’entrée en jeu de Jude Bellingham a redonné du rythme aux Madrilènes, et Mbappé a scellé la victoire d’un tir précis (3-1, 81e), signant au passage son neuvième but en huit matches de Liga.

Bilbao s’impose en ouverture

En ouverture de la journée, l’Athletic Bilbao a battu Majorque (2-1) à San Mamés. Avec cette victoire, les Basques grimpent provisoirement à la cinquième place avec 13 points.