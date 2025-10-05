L’Olympique de Marseille a poursuivi son excellent début de saison en s’imposant largement (3-0) sur le terrain du FC Metz, samedi, lors de la 7e journée de Ligue 1. Quatre jours après leur large victoire face à l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions, les Phocéens ont confirmé leur solidité et leur efficacité.

Une victoire nette et maîtrisée

Face à la lanterne rouge, l’OM a fait la différence après la pause. Igor Paixão a ouvert le score à la 51e minute avant que Matt O’Riley, auteur de son premier but sous le maillot marseillais, ne double la mise (69e). Deux minutes plus tard, Amine Gouiri a scellé le succès des hommes de Roberto De Zerbi (71e).

La rencontre a été brièvement interrompue après le troisième but, en raison d’incidents dans les tribunes. Elle a toutefois repris sans conséquence sur le score final.

L’OM provisoirement en tête

Ce quatrième succès consécutif en championnat permet à l’OM de rejoindre provisoirement le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais en tête du classement, avec 15 points chacun. Les deux clubs affrontent respectivement Lille et Toulouse ce dimanche.

Les autres résultats du week-end

La journée a également souri au RC Lens, vainqueur à l’extérieur face à Auxerre (1-2). En ouverture, vendredi, le duel entre promus a tourné à l’avantage du Paris FC, victorieux de Lorient (2-0).