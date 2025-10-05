Le stade Ramón Sánchez Pizjuán accueillera, ce dimanche 5 octobre 2025 à 16h15, l’un des grands rendez-vous de la 8e journée de Liga : le duel entre le FC Séville et le FC Barcelone.

Un Barça en pleine confiance

Leader du championnat avec 19 points sur 21 possibles, le Barça de Xavi Hernández enchaîne les performances de haut vol. Avec 19 buts inscrits et seulement 6 encaissés lors des cinq dernières journées, les Catalans affichent une domination impressionnante, tant sur le plan offensif que défensif.

Séville à la recherche d’un exploit

Le FC Séville, actuellement 9e avec 10 points, connaît une série irrégulière (2 victoires, 2 défaites, 1 nul). Sa défense friable, déjà mise en difficulté avec 10 buts encaissés, sera mise à rude épreuve face à l’artillerie barcelonaise.

Historiquement, les confrontations récentes tournent largement à l’avantage du Barça, victorieux lors des cinq dernières rencontres face aux Andalous.

Diffusion TV

Le match sera diffusé en direct sur beIN Sports 1, ce dimanche 5 octobre à 16h15.