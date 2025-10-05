Les transferts des Tunisiens résidant à l’étranger ont atteint 6,5 milliards de dinars à fin septembre 2025, contre 6 milliards à la même période de 2024, selon la Banque centrale de Tunisie (BCT). Cette progression confirme le rôle déterminant de la diaspora dans le financement de l’économie nationale et la stabilité de la devise.

Une source fiable de devises

Ces flux financiers demeurent une ressource stable et régulière, plus prévisible que les recettes touristiques ou les exportations. Les transferts des Tunisiens à l’étranger constituent ainsi un pilier stratégique de la balance des paiements et un soutien structurel à la stabilité financière du pays.

Selon la BCT, ces envois, libellés principalement en euros, ont connu une accélération continue ces dernières années. Ils traduisent l’impact de la hausse de l’émigration tunisienne, notamment depuis 2011, vers les pays de la zone euro.

Une émigration qualifiée en hausse

Cette tendance s’explique par le départ croissant de cadres supérieurs et de professionnels qualifiés : médecins, ingénieurs, spécialistes en technologies de l’information et personnel paramédical. Ces profils, mieux rémunérés et insérés dans les économies européennes, contribuent à renforcer la régularité et le volume des transferts.

Un appui macroéconomique durable

Au-delà du soutien aux familles, les fonds envoyés par les Tunisiens de l’étranger représentent une ressource macroéconomique majeure. Ils participent activement à l’équilibre de la balance des paiements et permettent à la Tunisie de maintenir un niveau de réserves suffisant.

La couverture des importations s’établit ainsi à 104 jours, un seuil jugé stable par la BCT.

Un lien économique et affectif

Ces chiffres traduisent la résilience et l’attachement de la communauté tunisienne à l’étranger envers son pays d’origine. Malgré la distance et les défis économiques, les Tunisiens à l’étranger continuent de contribuer activement à la solidité de l’économie nationale.