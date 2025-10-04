Tottenham a renoué avec le succès en s’imposant sur la pelouse de Leeds (2-1), samedi, lors de la 7ᵉ journée de Premier League. Une victoire solide qui replace les Spurs à la deuxième place du classement, en attendant la suite des rencontres du week-end.

🔥 Une victoire maîtrisée

Titulaire pour l’occasion, Tel a ouvert le score d’une frappe puissante à la 23ᵉ minute. Leeds a répliqué peu après grâce à Noah Okafor (34ᵉ, 1-1), opportuniste après une tentative repoussée de Brendan Aaronson.

En seconde période, Mohammed Kudus a redonné l’avantage aux Londoniens (57ᵉ, 1-2), un but décisif qui a scellé le sort du match.

Vicario décisif

Le gardien italien Guglielmo Vicario s’est distingué en fin de rencontre, signant une parade déterminante dans le temps additionnel pour préserver la victoire.

Les hommes de Thomas Frank, invaincus depuis trois matchs, affichent désormais un bilan de quatre victoires, deux nuls et une défaite après sept journées.