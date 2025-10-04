La troisième journée de la Ligue 2 de football a livré son verdict samedi pour la Poule A, avec le CS Chebba et l’US Tataouine qui s’installent en tête du classement provisoire avec sept points chacun.

Chebba et Tataouine confirment leur statut

Le CS Chebba a signé un succès important à domicile face à l’ES Hammam-Sousse (2-1), consolidant ainsi sa place de leader. De son côté, l’US Tataouine est allée s’imposer à Sfax contre le RS Sfaxien (2-0), confirmant sa solidité à l’extérieur et sa régularité depuis le début de saison.

Le CS Hammam-Lif, BS Bouhajla et CS Msaken suivent de près avec six points, tandis que l’EM Mahdia reste dans le peloton de tête avec cinq unités après son match nul face au SC Ben Arous (2-2).

Résultats de la journée

SC Ben Arous – EM Mahdia : 2-2

US Boussalem – OC Kerkennah : 1-1

CS Msaken – SA Menzel Bourguiba : 1-0

CS Chebba – ES Hammam-Sousse : 2-1

BS Bouhajla – CS Hammam-Lif : 1-2

Sfax RS – US Tataouine : 0-2

AS Agareb – AS Mégrine : 2-1

Au classement, Chebba et Tataouine occupent la première place (7 points), suivis par Hammam-Lif, Bouhajla et Msaken (6 points). Kerkennah et Sfax RS ferment la marche avec un seul point chacun.

Poule B : reprise ce dimanche

Les rencontres de la Poule B se poursuivent dimanche 5 octobre à 15h00 avec sept affiches au programme, dont Kalaa Sport – ES Bouchemma et SC Moknine – EGS Gafsa. L’AS Ariana aborde cette journée en tête avec six points en deux matches, devant un groupe de poursuivants à quatre points : SC Moknine, S. Gabésien, AS Sakiet Eddaier, CS Redeyef et EGS Gafsa.

Les équipes chercheront à confirmer leur bon départ ou à décrocher leur première victoire, à l’image de l’AS Jelma, CS Korba et O. Sidi Bouzid, toujours sans point après deux journées.