La Fondation Abdelwaheb Ben Ayed « FABA » a organisé, vendredi, la cérémonie de remise des trophées de la deuxième édition de la Dotation FABA Santé- “Prix Amina Ben Ayed”.

A cette occasion, quatre jeunes chercheurs tunisiens ont été honorés pour leurs travaux innovants en sciences de la santé et ont reçu, chacun, une bourse de 30 mille dinars tunisiens

Le premier prix a été attribué à Mohamed Bejaoui, maître-assistant en pharmacologie à la Faculté de pharmacie de Monastir.

Le deuxième prix est revenu à Maha Jamoussi, assistante hospitalo-universitaire au service de neurologie pédiatrique de l’Institut national Mongi Ben Hamida de neurologie et à la Faculté de médecine de Tunis.

La troisième place (ex aequo) a été occupée par Rim Bousseta, maître de conférences agrégée en chirurgie orthopédique à l’hôpital d’enfants Bechir Hamza, et Mohamed Jomâa, docteur en cancérologie.

Selon Kalthoum Kallel, présidente du jury, plusieurs candidats de haut niveau scientifique ont participé à cette édition. Toutefois, seuls quatre ont été retenus sur la base de critères rigoureux, tels que la contribution potentielle des recherches à l’amélioration de la santé publique et la méthodologie adoptée. Elle a précisé que la majorité des projets portaient sur la détection précoce des maladies génétiques et cardiovasculaires.

La bourse FABA pour la santé s’inscrit dans une vision stratégique visant à renforcer les capacités du secteur hospitalier public, à améliorer les services de soins et à favoriser un meilleur accès à la santé pour tous en Tunisie, conformément à la mission de la fondation de promouvoir l’innovation scientifique et médicale.

À travers cette initiative, la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed confirme son engagement à soutenir la recherche future dans une approche intégrée de la santé, englobant la santé humaine, animale et environnementale. Cette démarche globale, reliant la médecine, l’agriculture et les sciences vétérinaires, vise à mieux relever les défis de la santé publique et à améliorer la qualité de vie des citoyens.