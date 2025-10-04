Les participants Ã la rÃ©union de travail, tenue au ministÃ¨re de lâ€™Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la PÃªche, axÃ©e sur le suivi de la situation de lâ€™approvisionnement en eau potable dans les Ã©tablissement scolaires, ont adoptÃ© un ensemble de mesures visant Ã assurer lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™eau, notamment dans les zones rurales.

Ces mesures incluent la conclusion dâ€™accords-cadres portant sur lâ€™entretien pÃ©riodique des installations dâ€™eau dans les Ã©tablissements Ã©ducatifs en milieu rural, en plus d’autres accords visant Ã assurer lâ€™approvisionnement en eau potable en remplissant les rÃ©servoirs dâ€™eau dans les Ã©coles, selon un communiquÃ© publiÃ© par le ministÃ¨re.

Elles comprennent Ã©galement lâ€™accÃ©lÃ©ration de la rÃ©alisation dâ€™Ã©tudes pour crÃ©er des puits profonds au profit des Ã©tablissements non approvisionnÃ©s, en plus de lâ€™organisation de journÃ©es dâ€™information pour faire connaitre la maniÃ¨re d’exploiter et d’entretenir les Ã©quipements hydrauliques.

Ã€ cette occasion, le secrÃ©taire dâ€™Ã‰tat chargÃ© des eaux, Hamadi Habib, qui a prÃ©sidÃ© cette rÃ©union, a soulignÃ© la nÃ©cessitÃ© dâ€™accÃ©lÃ©rer la mise en Å“uvre des projets programmÃ©s dans le plan national pour approvisionner les Ã©coles rurales en eau potable.

Il a mis l’accent sur lâ€™importance dâ€™Ã©tablir une bonne gouvernance en matiÃ¨re de gestion des ressources en eau avec une mise Ã jour rÃ©guliÃ¨re des donnÃ©es, en plus de mettre en place un mÃ©canisme de suivi commun entre le commissariat rÃ©gional au dÃ©veloppement agricole et les dÃ©lÃ©gations rÃ©gionales pour lâ€™Ã©ducation, de maniÃ¨re Ã garantir un entretien des Ã©quipements, selon la mÃªme source.