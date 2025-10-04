La 7ᵉ journée de Premier League propose un duel de prestige ce samedi 4 octobre 2025. Chelsea reçoit Liverpool à Stamford Bridge pour une affiche qui s’annonce palpitante. Le coup d’envoi sera donné à 18h30.

Une affiche aux enjeux élevés

Leader du championnat avec 15 points, Liverpool arrive en confiance après avoir remporté quatre de ses cinq derniers matchs. Malgré une défense parfois friable (8 buts encaissés), l’efficacité offensive des Reds, auteurs de 12 réalisations, reste leur atout majeur.

De son côté, Chelsea pointe à la 8ᵉ place avec 8 points. Les Blues restent sur un parcours en dents de scie, avec trois victoires mais aussi deux défaites lors de leurs cinq dernières rencontres. Face à l’attaque redoutable de Liverpool, leur solidité défensive sera mise à rude épreuve.

Historique des confrontations

Les dernières oppositions tournent légèrement à l’avantage des Reds, avec deux victoires contre une pour Chelsea, les deux autres s’étant soldées par des nuls. Les Londoniens auront donc à cœur de rééquilibrer les comptes devant leur public.

Diffusion TV et direct

Le match Chelsea – Liverpool sera diffusé en direct sur Canal+ Foot à partir de 18h30. Il sera également possible de suivre la rencontre en direct texte et en live commenté sur notre site.

Les infos pratiques

Compétition : Premier League – 7ᵉ journée

Affiche : Chelsea – Liverpool

Date : Samedi 4 octobre 2025

Coup d’envoi : 18h30

Stade : Stamford Bridge, Londres

Chaîne TV : Canal+ Foot