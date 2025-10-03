Le total des recettes drainées par les revenus du travail et les recettes touristiques a dépassé les 12,7 milliards de dinars, durant les neuf premiers mois de l’année 2025, selon des données statistiques, publiées vendredi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

En fait, les revenus du travail cumulés ont augmenté de 8%, à près de 6,5 milliards de dinars, à fin septembre 2025, par rapport à la même date de 2024, alors que les recettes touristiques ont évolué de 8,2%, à 6,2 milliards de dinars, durant la même periode.

S’agissant des services de la dette extérieure, ils ont régressé légèrement de 3,7%, passant de 10,9 milliards de dinars, au 30 septembre 2024, à 10,5 milliards de dinars, actuellement.

Pour ce qui est des avoirs nets en devises, ils se sont établis au niveau de 24,2 milliards de dinars (105 jours d’importation), à la date du 2 octobre 2025, contre 25,3 milliards de dinars (114 jours d’importation), une année auparavant.

Par ailleurs, les statistiques de la BCT ont fait ressortir un accroissement des billets et monnaies en circulation de 15,3%, à 25,5 milliards de dinars.