Plus de 100 participants, représentant 15 gouvernorats du pays, prendront part, les 4 et 5 octobre 2025, au Hackathon ClimAdapt 2025, qui sera organisé, au Pôle de Compétitivité Novation City, à Sousse, à l’initiative de l’African Association for Geospatial Development (AGEOS), en partenariat avec le Forum National d’Adaptation aux Changements Climatiques (FNACC) et plusieurs institutions publiques, académiques et privées.

Conçu en tant qu’incubateur d’idées novatrices et de technologies émergentes pour renforcer la résilience climatique de la Tunisie, ce hackathon national vise à encourager les jeunes talents, les chercheurs, les développeurs, les entrepreneurs et les experts du climat, à proposer des solutions technologiques et innovantes répondant aux besoins d’adaptation aux changements climatiques.

La compétition regroupe deux grands challenges, dont le premier est dédié à « OpenGeoAI for climate action », qui vise à développer des solutions d’adaptation, utilisant les données géographiques et l’intelligence artificielle, tels que les outils de suivi et d’analyse des écosystèmes ou d’alerte précoce face aux événements climatiques extrêmes, ainsi que la gestion optimisée des ressources naturelles et des territoires.

Quant au second challenge, il porte sur les projets d’innovation technologique et d’économie circulaire, intégrant une composante géospatiale (tout ce qui est lié à la localisation géographique sur la surface de la Terre et à l’analyse des données spatiales) et d’intelligence artificielle, tels que les applications et jeux éducatifs pour promouvoir les pratiques durables, l’éco-construction, la réduction du gaspillage et les solutions de tri, le recyclage et la logistique des déchets…

Des prix d’une valeur totale de 8000 dinars seront octroyés aux 4 équipes gagnantes des deux challenges, alors que les participants bénéficieront d’ateliers de formation et d’accompagnement autour de thèmes de l’entrepreneuriat, de modèles économiques durables ou encore de l’art du pitch.

Pour rappel, ClimAdapt Hack 2025 est soutenu par Greenov’i, projet financé par l’Union Européenne à travers le volet entrepreneuriat vert de son Programme « Tunisie Verte & Durable », ainsi que par le ministère de l’Environnement et celui de l’Economie et de la Planification.