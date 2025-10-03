La Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) annonce la signature d’un partenariat stratégique avec la Fintech FinConnect Financial Solutions pour la mise en œuvre de sa solution FinConnect-ALM™ (Asset & Liability Management).

Cette solution intégrée et innovante permettra à la BTE de renforcer son dispositif de gestion des risques et d’optimiser la rentabilité de ses activités, dans un contexte réglementaire et prudentiel de plus en plus exigeant.

Une solution de pilotage moderne et collaborative

FinConnect-ALM™ est une plateforme full web, modulaire et hautement automatisée qui offre :

Une gestion centralisée et fiable des données ,

, Une mesure proactive des risques (liquidité, taux, concentration, marché),

(liquidité, taux, concentration, marché), Des scénarios de stress test avancés ,

, Des outils performants pour le suivi de la rentabilité et de la performance ,

, Un reporting automatisé conforme aux exigences internes et réglementaires.

Grâce à ce partenariat, la BTE pourra ainsi :

Améliorer la qualité et la rapidité de ses décisions stratégiques,

Renforcer la gouvernance et la transparence,

Répondre efficacement aux besoins de reporting du comité ALCO Asset and Liability Committee (Comité de gestion actif-passif), de la Direction Générale et des autorités de supervision.

Un partenariat au service de la performance

Pour la BTE, ce projet s’inscrit dans sa stratégie de transformation digitale et d’innovation continue, avec pour ambition d’aligner sa gestion actif-passif aux meilleures pratiques internationales, tout en assurant une croissance durable et maîtrisée.

De son côté, FinConnect met à disposition son expertise et son savoir-faire reconnu en matière de solutions technologiques dédiées aux institutions financières, déjà adoptées par plusieurs banques et institutions dans plus de 11 pays.

Déclarations

Mme Feriel Chabrak, Directrice Générale de la BTE, a déclaré :

« Ce partenariat illustre notre volonté de renforcer notre capacité de pilotage et de décision, dans une logique d’efficacité, de conformité et de création de valeur pour nos clients et nos parties prenantes. »

Mr Taha Bennasr, Directeur Associé de FinConnect, a ajouté :

« Nous sommes fiers d’accompagner la BTE dans ce projet structurant. FinConnect-ALM™ apportera à la banque une vision intégrée de ses risques et de sa rentabilité, lui permettant d’affronter sereinement les défis réglementaires et stratégiques à venir. »

Site web : BTE