Le portefeuille mondial de traitements et diagnostics contre les infections bactériennes résistantes demeure insuffisant, alerte l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans deux rapports publiés jeudi. L’agence appelle à un sursaut urgent d’innovation et d’investissements pour contrer l’escalade de la résistance aux antimicrobiens (RAM).

Peu de médicaments vraiment innovants

Selon l’analyse actualisée de l’OMS sur les agents antibactériens en développement clinique et préclinique, le nombre de candidats-médicaments a diminué, passant de 97 en 2023 à 90 en 2025. Parmi eux, seuls 15 peuvent être qualifiés de véritablement innovants, et à peine 5 ciblent des bactéries classées “critiques”, la priorité la plus élevée de l’OMS.

“Le portefeuille mondial est confronté à une double crise : il est à la fois trop limité et peu innovant”, souligne l’organisation. Depuis 2017, seuls deux nouveaux antibiotiques autorisés appartiennent à une nouvelle classe chimique.

Une recherche concentrée sur de petites entreprises

La majorité des projets sont portés par de petites entreprises de moins de 50 salariés dans 90 % des cas. Cette configuration expose l’écosystème à une fragilité structurelle. Le développement se concentre principalement sur les bactéries Gram-négatives, difficiles à traiter en raison de leur résistance élevée aux traitements existants.

Lacunes dans les outils diagnostiques

Le second rapport de l’OMS met en lumière de graves déficits dans les dispositifs diagnostiques, particulièrement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. L’agence déplore l’absence de tests multiplex rapides capables d’identifier des infections sanguines directement à partir du sang total, ainsi que le manque d’outils simples adaptés aux soins de première ligne.

“La résistance antimicrobienne progresse, mais les solutions thérapeutiques et diagnostiques n’évoluent pas au même rythme”, avertit Yukiko Nakatani, directrice générale adjointe de l’OMS pour les systèmes de santé. Elle insiste : “Sans investissements ciblés dans la recherche et l’accès équitable aux produits existants, les infections résistantes continueront de se propager.”

Appel à la collaboration et au financement durable

L’OMS exhorte les développeurs à publier leurs données sur l’activité antibactérienne pour favoriser la collaboration scientifique et accélérer l’innovation, surtout dans les contextes à faibles ressources.

Les rapports recommandent un financement durable, une coordination internationale renforcée et un soutien accru aux petites et moyennes entreprises innovantes dans le domaine.