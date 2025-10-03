Tunis, le 2 octobre 2025 – Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel des véhicules Hyundai en Tunisie et leader des ventes automobiles, a le plaisir d’annoncer le succès de la conférence régionale de formation RTC 2025 de Hyundai Motor Middle East and Africa, qui s’est tenue du 30 septembre au 1er octobre 2025 à l’hôtel Four Seasons Tunis.

Cette conférence régionale a rassemblé environ 40 participants de toute la région Moyen-Orient et Afrique, représentant les différents marchés où Hyundai Motor opère. L’événement a constitué une occasion unique d’échange professionnel et culturel, alliant formation spécialisée et découverte du patrimoine tunisien.

Un choix qui témoigne de la confiance et de l’excellente relation avec l’équipe tunisienne

La sélection de Tunis comme destination pour cette conférence régionale de formation a illustré la confiance que porte Hyundai Motor Middle East and Africa envers l’équipe tunisienne d’Alpha Hyundai Motor. Ce choix a reconnu l’expertise et le professionnalisme de l’équipe locale, qui s’est distinguée par ses performances exceptionnelles et sa capacité à maintenir les standards d’excellence de la marque.

“Nous sommes fiers que Hyundai Motor Middle East and Africa ait choisi la Tunisie pour organiser cette conférence régionale stratégique”, a déclaré M. Mehdi Mahjoub, Directeur Général d’Alpha Hyundai Motor. “Cette décision témoigne de la confiance accordée à notre équipe et confirme notre position de partenaire de référence dans la région. C’est une reconnaissance de notre engagement continu envers l’excellence et notre capacité à représenter dignement les valeurs de Hyundai.”

Un événement alliant formation professionnelle et échange culturel

La conférence RTC 2025 s’est inscrite dans la stratégie de développement des compétences de Hyundai Motor Middle East and Africa. Au-delà de son volet technique et formatif, cet événement a également constitué une opportunité unique d’échange culturel, permettant aux participants de découvrir la richesse du patrimoine tunisien et les spécificités du marché local.

Grâce à un réseau solide et une équipe dédiée, Alpha Hyundai Motor continue de consolider sa position de leader sur le marché automobile tunisien, offrant des véhicules de haute qualité alliant fiabilité et innovation. L’entreprise reste fidèle à son engagement d’offrir à ses clients une expérience irréprochable, soutenue par sa garantie de 5 ans et sa présence dans 20 régions à travers la Tunisie.

