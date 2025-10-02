Le mercredi 1er octobre 2025, à l’École Supérieure d’Agriculture de Mograne (ESA Mograne), s’est tenu l’événement de lancement du projet TANIT Knowledge Transfer (TANIT KT).

Organisé, dans le cadre de la Journée de la Recherche Italienne dans le Monde, par l’Ambassade d’Italie à Tunis, le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP), le CIHEAM Bari et l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA), l’événement a été ouvert par l’Ambassadeur d’Italie, Alessandro Prunas, le Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Hamadi Habaieb, le Gouverneur de Zaghouan, Karim Brenji, la Présidente de l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles, Zohra Lili Chabaane, le Directeur Général de la Coopération Internationale auprès du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Malek Kochlef, la Présidente de l’Université de Carthage, Nadia Mzoughi Aguir et le Directeur du CIHEAM Bari, Biagio Di Terlizzi.

« TANIT » – a declaré l’Ambassadeur d’Italie, Alessandro Prunas – « est le plus grand programme de coopération lancé par l’Italie en Tunisie. Il vise à faire face aux impactes du changement climatique et à assurer la sécurité alimentaire à partir de trois volets: traitement des eaux non conventionnelles; amélioration des performances du secteur agricole dans plusieurs régions; soutien à la formation, à la recherche et à l’innovation dans ce secteur. Il s’agit d’un projet phare du plan Mattei pour l’Afrique, déclenché par la Présidente du Conseil des Ministres Mme Meloni comme une vision innovante de l’Italie envers l’Afrique, dans une perspective de partenariat d’égal à égal. L’ampleur de ce projet et son ambition témoignent de la qualité des relations entre l’Italie et la Tunisie ainsi que de notre détermination commune à apporter ensemble des réponses concrètes à des défis partagés. Dans cet esprit, TANIT saura valoriser tout le potentiel de la Tunisie pour devenir un véritable hub régional en matière de recherche et d’innovation technologique appliquées à l’agriculture et à la sécurité alimentaire. »

« TANIT KT est l’un des trois axes du programme TANIT » – a déclaré Biagio Di Terlizzi, Directeur du CIHEAM Bari – « au cœur duquel se trouve la création du Centre Technologique Intégré Multifonctionnel (CTIM) à l’ESA Mograne. Ce centre sera un pôle de référence et un hub régional et africain, où institutions, chercheurs, étudiants et acteurs privés pourront travailler ensemble pour développer, tester et diffuser des solutions innovantes adaptées aux défis climatiques et alimentaires. Le CTIM se posera comme un véritable laboratoire de coopération appliquée, intégré entre les systèmes de connaissance tunisien et italien, capable de générer des modèles agricoles durables et résilients pour la Tunisie et, au-delà, pour l’ensemble du bassin méditerranéen et du continent africain. Les ressources hydriques et celles de la connaissance ne doivent jamais être déficitaires.»

Plus de vingt centres de recherche et instituts de formation tunisiens et italiens ont participé à quatre panels thématiques consacrés respectivement aux technologies avancées pour l’innovation et l’agribusiness, à l’agriculture résiliente face au changement climatique, à la santé et la fertilité des sols pour la sécurité alimentaire, et à la santé animale et l’adaptation climatique pour un élevage durable. Les échanges, riches et interactifs, ont réuni plus de 400 participants, illustrant la mobilisation conjointe des meilleures compétences tunisiennes et italiennes pour relever les défis de la sécheresse et du changement climatique et promouvoir un modèle de développement agricole durable et résilient.