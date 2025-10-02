À compter du 1er octobre 2025, Sofiane Hammami prend officiellement ses fonctions à la tête de Tunisie Clearing, succédant ainsi à Maher Zouari, qui a dirigé l’entreprise pendant seize années.

Un parcours ancré dans la finance tunisienne

Figure reconnue du marché financier tunisien, Sofiane Hammami a débuté sa carrière au Conseil du marché financier (CMF), où il a dirigé durant plus de quinze ans le département de diffusion d’informations. Il a ensuite occupé plusieurs postes stratégiques dans des sociétés de gestion et de bourse.

En 2011, il rejoint Axis Capital Bourse en tant que responsable de la recherche, avant d’en devenir brièvement directeur général en 2016, tout en pilotant la SICAV Axis Trésorerie. De 2016 à 2020, il prend la direction de Biat Asset Management, puis devient administrateur chez Tunisie Valeurs Asset Management. Au sein du groupe Biat, il occupe également le poste de Head of Research and Development chez Tunisie Valeurs.

En mai 2023, il est nommé directeur général adjoint de Tunisie Clearing, fonction qui prépare son accession à la direction générale.

Une nomination tournée vers les défis du marché

Fort de cette expérience diversifiée, mêlant régulation et gestion d’actifs, Sofiane Hammami arrive à la tête de Tunisie Clearing avec pour mission de poursuivre la modernisation du dépositaire central. Ses priorités devraient concerner la digitalisation des processus, l’élargissement des services aux investisseurs et l’adaptation aux évolutions du marché financier tunisien.