La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Asma Jebri a effectué mercredi une visite non annoncée à la fondation “Sadok Idriss” de soutien aux personnes âgées dans la banlieue de Gammarth, à l’occasion de la célébration par la Tunisie de la journée mondiale des personnes âgées qui coïncide avec le 1er octobre de chaque année.

La ministre de la famille a inspecté les conditions d’hébergement des personnes âgées et la régularité des services fournis en matière de prise en charge, de subsistance et d’hygiène.

Elle a appelé à la nécessité de poursuivre l’action en faveur de l’amélioration de la qualité des services fournis aux personnes âgées, aux plans social et sanitaire, afin de leur assurer les meilleures conditions d’hébergement et de prendre en compte les besoins spécifiques de certains résidents.

A noter que la fondation “Sadok Idriss” de soutien des personnes âgées accueille actuellement 60 séniors dont 20 femmes.