L’Afreximbank, filiale de la Banque africaine de développement (BAD), vient de lancer, à Alger, la «Société africaine de commerce et d’industrie» (SATCI) avec un capital de 1 milliard de dollars lors de la 4ᵉ édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) à Alger, en septembre 2025.

Objectifs : stimuler la transformation locale des matières premières, renforcer le commerce intra-africain, réduire l’exportation de matières brutes, créer de la valeur ajoutée sur le continent et accroître la production régionale.

Plus simplement encore, il s’agit d’éviter d’exporter les matières premières à l’état brut vers d’autres continents et de favoriser leur transformation sur place.

Selon le rapport 2025 d’Afreximbank sur le commerce africain, publié le 25 juin 2025, le commerce intra-africain a atteint 220,3 milliards $ en 2024, en hausse de 12,4 % par rapport à 2023. Si les matières premières dominent encore les échanges, d’autres secteurs tels que les machines, véhicules, produits alimentaires, produits chimiques et électronique gagnent du terrain. Le rapport montre également que le commerce total de marchandises de l’Afrique a renoué avec la croissance, avec une hausse de 13,9 % en 2024, pour atteindre 1500 milliards $, après une contraction de 5,4 % en 2023.

ABS