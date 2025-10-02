Selon son dernier rapport « L’état de la dépendance aux produits de base 2025 » (The State of Commodity Dependence 2025) publié par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), document présente les volumes d’importations alimentaires enregistrés dans différents pays africains, la Tunisie se positionne à la 10ᵉ place sur un total de 54 pays listés, avec des importations alimentaires estimées à 2,873 milliards de dollars sur la période 2021–2023.

Classement régional et continental

Au plan nord-africain, la Tunisie dépense moins que tous les pays de la région pour subvenir à ses besoins de produits alimentaires importés.

Le classement régional et continental est dominé par l’Égypte (16,43 milliards USD), suivie de l’Algérie (9,99 milliards USD), du Maroc (8,71 milliards USD) et de la Libye (3,24 milliards USD).

Les autres pays en tête du classement africain

Pour le reste du classement, l’Afrique du Sud se positionne à la 4ème place avec 6,07 milliards USD, suivie au 5ème rang par le Nigeria (5,59 milliards USD).

Derrière, viennent l’Angola (5,46 milliards USD), le Ghana (3,61 milliards USD), la Libye (3,24 milliards USD), la Côte d’Ivoire (3,07 milliards USD) et enfin la Tunisie (2,87 milliards USD), qui ferme le top 10.

Enseignements pour la Tunisie

L’enseignement à tirer de ce classement est le suivant : la position de la Tunisie reflète sa dépendance relative de la Tunisie aux importations.

Le rapport de la CNUCED met en valeur les marges d’action dont dispose la Tunisie pour réduire cette facture grâce à ses propres performances agroalimentaires.

Exportations tunisiennes en progression

En 2024, les exportations tunisiennes du secteur ont atteint 8,47 milliards de dinars (2,6 milliards USD), un record porté par l’huile d’olive, les dattes et les produits transformés, confirmant que le pays peut s’appuyer sur un potentiel agroalimentaire fort pour équilibrer sa balance commerciale.

Défis communs de sécurité alimentaire en Afrique

La CNUCED souligne par ailleurs que plusieurs pays africains restent fortement dépendants de leurs importations alimentaires, ce qui pose un défi commun de sécurité alimentaire pour le continent.

Dans ce contexte, la Tunisie se distingue à la fois par son intégration dans ce classement et par ses atouts à valoriser sur les marchés régionaux et internationaux.