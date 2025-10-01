La treizième édition du challenge boursier en ligne « myinvestia » sera lancé, le mercredi 1er octobre 2025.

Ce challenge a pour objectif d’initier les participants aux techniques et aux bonnes pratiques d’investissement en portefeuille de valeurs mobilières, et de leur permettre d’expérimenter les règles de fonctionnement des marchés de la Bourse. Le site du challenge est www.myinvestia.com

Un formulaire d’inscription en ligne sur le site y est disponible, ainsi qu’un Règlement Intérieur fixant les règles de participation et de fonctionnement du challenge.

L’inscription individuelle et gratuite et ce, au plus tard le 31 janvier 2025.

Pour cette édition, des prix seront accordés aux titulaires des quatre (4) portefeuilles les

mieux valorisés à la date de clôture du challenge, fixée au 29 mai 2026.