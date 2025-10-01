Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a réaffirmé, mercredi, son engagement à mettre en œuvre la stratégie nationale multisectorielle en faveur des Séniors à l’horizon 2030 en œuvrant à appliquer son plan opérationnel selon une approche participative et globale qui intègre les différentes dimensions sociales, sanitaires et économiques afin de garantir une meilleure qualité de vie aux personnes âgées.

Dans une déclaration publiée à l’occasion de la Journée Internationale des Personnes Âgées (le 1er octobre) le ministère appelle à intensifier les efforts pour protéger les droits des personnes âgées, diffuser une culture de respect et de soutien à leur égard, et lutter contre toute forme de menace à leur encontre, en encourageant le signalement via le numéro vert 1833.

Le ministère souligne l’importance de permettre aux Séniors de vivre dans leur environnement familial qui représente le cadre naturel et idéal pour leur épanouissement.

Dans ce cadre, le département réaffirme sa conviction du rôle actif et vital des personnes âgées dans la construction de la Tunisie, la transmission du savoir-faire et être aux générations futures et le renforcement de la cohésion familiale ainsi que l’équilibre sociétal.

Le ministère souligne que la célébration de cette journée internationale est une occasion annuelle pour réaffirmer le respect de la Tunisie de ses engagements internationaux notamment au niveau des orientations nationales pour promouvoir les droits des Personnes Agées, en conformité avec les dispositions de la Constitution, les législations nationales en harmonie avec le système des droits de l’Homme.

En effet, les résultats détaillés du recensement général de la population et de l’habitat de 2024, publiés lundi par l’Institut national de la statistique (INS), révèlent que la proportion des personnes âgées (60 ans et plus) en Tunisie a évolué en 2024 pour atteindre 16,88 % contre 11,38 % en 2014.

Selon le ministère de la famille ce taux pourrait atteindre 17,7 % en 2029 et 20 % à l’horizon 2036.

“A cet effet, la Tunisie veille à adopter une approche nationale multidimensionnelle garantissant aux Personnes Agées une vie digne, une vieillesse sécurisée et active, une prise en charge globale incluant un soutien familial et une protection institutionnelle, qui constitue une alternative pour les personnes âgées sans famille ou sans ressources matérielles”, ajoute le ministère.

D’après la même source, le département a intensifié ses interventions à travers un ensemble de mécanismes et de programmes spécifiques en faveur des séniors notamment par le renforcement du programme de protection des personnes âgées à domicile et l’élargissement du réseau des équipes mobiles, atteignant 49 équipes en 2025 qui couvrent 19 gouvernorats et assurent leurs services à environ 5 000 personnes âgées.

Par ailleurs, le programme de placement familial touche actuellement 456 personnes âgées, dont 81 % de femmes, avec un budget dépassant 1,6 million de dinars en 2025.

En outre, les efforts se poursuivent pour améliorer la qualité des services au sein des établissements de protection des personnes âgées au nombre de 13 dont 9 fonctionnels et 4 en cours d’aménagement ou de reconstruction.

Quant au renforcement du cadre juridique, la législation relative aux personnes âgées notamment la loi n°114 de 1994 relative à leur protection est actuellement en cours de révision en vue d’adopter une loi fondamentale relative à la protection des droits des personnes âgées.

Dans la même perspective, le ministère a également engagé la révision du cahier des charges relatif à la création et à la gestion des établissements de protection et d’hébergement, afin de répondre aux exigences de qualité et de stimuler l’investissement dans ce secteur social prometteur.

Selon l’INS, la Tunisie compte 2 020 772 personnes âgées de plus de 60 ans dont 34,4% vivent dans le deuxième district (gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous, Zaghouan, Manouba et Nabeul) et 23,48% sont installées dans le troisième district (gouvernorats de Siliana, Sousse, Kasserine, Kairouan, Monastir et Mahdia).

Les résultats montrent également que plus des deux tiers des Tunisiens âgés de 60 ans et plus (hommes et femmes) disposent d’une source de revenu, soit 69,7 %.