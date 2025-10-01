La Marsa accueille l’Espérance Sportive de Tunis ce Mercredi 1er octobre 2025 pour le compte du 8ᵉ journée aller du championnat de Ligue 1 professionnelle 2025-2026 .

Le coup d’envoi est prévu à 15h00, heure tunisienne. L’AS Marsa cherchera à profiter de l’avantage du terrain et du soutien de ses supporters pour obtenir un résultat positif, tandis que l’Espérance visera à consolider sa position en tête du classement.

Chaînes et plateformes pour suivre le match

Les fans de football tunisien pourront suivre la rencontre en direct sur :

Al Wataniya 2 (fréquence : 10873 Verticale)

Diwan Sport, la plateforme de streaming en ligne