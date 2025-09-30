La coordination du « Flottille maghrébine Soumoud pour briser le blocus de Gaza » a annoncé, mardi à Tunis, que le convoi maritime international a franchi la « zone orange », étape précédant la zone rouge considérée comme hautement risquée.

Zone à haut risque

Selon les organisateurs, cette zone précède directement l’espace maritime où interviennent généralement les forces israéliennes contre les navires. La déclaration intervient alors que des informations circulent sur une possible opération militaire en haute mer menée par l’armée d’occupation.

Détermination des participants

Lors d’une conférence de presse tenue au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) à Tunis, les responsables ont réaffirmé que les participants restent résolus à poursuivre la traversée jusqu’à Gaza. Le convoi comprend 50 navires et 532 militants venus de plus de 45 pays, dont 30 Tunisiens.

Incidents techniques et sanitaires

La coordination a par ailleurs reconnu que certains participants ont dû abandonner la mission. Ces retraits sont liés à des pannes mécaniques et à des problèmes de santé provoqués par la traversée prolongée et les conditions météorologiques difficiles. Quatre militants tunisiens ont ainsi été rapatriés vers la Tunisie après avoir reçu soins et assistance, grâce au soutien d’un comité de suivi spécialisé.

