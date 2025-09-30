Le Centre de formation professionnelle à l’Oued Gueriana, à Manouba, fera l’objet d’un projet de réhabilitation et de modernisation, avec l’introduction de nouvelles spécialités en électricité automobile et en soudure (certificat de compétence et CAP).

Certains domaines, tels que le textile et l’habillement, seront transférés au Centre sectoriel de Manouba, a indiqué la directrice régionale de l’emploi et de la formation, Mbarka Ragoubi.

Le projet, encore à l’étude, prévoit la rénovation des ateliers et des locaux afin d’améliorer les conditions de formation.

Il vise en ceci à renforcer l’employabilité des jeunes, notamment en situation de décrochage scolaire, et à mieux répondre aux besoins du marché du travail.

Actuellement, le centre accueille 190 stagiaires et constitue l’un des cinq établissements de formation de la région, offrant au total 39 spécialités sur quatre niveaux.