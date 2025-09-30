Le ciel tunisien sera partiellement voilé ce mardi, selon les prévisions de la journée. Des cellules orageuses locales, accompagnées de faibles pluies, sont attendues dans l’après-midi, principalement sur les hauteurs ouest du Nord et du Centre du pays.

Les températures resteront stationnaires. Les maximales se situeront généralement entre 26 et 32 °C sur la majeure partie du territoire. Sur les hauteurs de l’Ouest, le mercure devrait avoisiner les 24 °C.

Conditions de Vent et État de la Mer

Concernant le vent, il soufflera de secteur sud sur le Nord et le Centre du pays. Dans le Sud, le vent sera de secteur est. Les vents seront faibles à modérés dans un premier temps.

Ils se renforceront cependant relativement durant la nuit sur deux zones spécifiques : le golfe de Hammamet et l’extrême sud du pays.

L’état de la mer évoluera en conséquence. Elle sera peu agitée, mais deviendra agitée pendant la nuit sur le golfe de Hammamet.